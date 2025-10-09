قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعد خبر.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بشأن مانشستر يونايتد
أزهري لامرأة زوجت نفسها بدون علم أهلها: زواجك باطل وينم عن وقاحتك وطيش قرارك
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
اقتصاد

وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير

احمد كاجوك
احمد كاجوك
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.  

قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪

أضاف أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفعنا لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أكثر استهدافًا لشركائنا الدائمين من الممولين والمستثمرين، حيث نعمل على إيجاد حلول عملية لما يثيره شركاؤنا من تحديات لتحسين الخدمات الضريبية.

أشار إلى أننا نستهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، لافتًا إلى أننا لدينا فرص كثيرة وتنافسية فى قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية.

أكد أن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، ونحن ندعو المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي.

قال كجوك، إننا سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي وأنفقنا الإيرادات الإضافية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد نجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنحو ١٠٪ خلال العامين الماضيين، ونستهدف استمرار تراجع نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.

وزارة المالية تحسين الناتج المحلي

