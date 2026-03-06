عمرو الدردير قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري: متصدر الدوري هيلعب النهاردة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى.

الزمالك والاتحاد السكندري

وكتبت عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وعلي سبيل السعادة متصدر الدوري هيلعب النهارده".

وكشف الإعلامي سيف زاهر عن التشكيل المتوقع للاعبي الزمالك أمام الاتحاد السكندري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب سيف زاهر :خوان بيزيرا يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري.

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في غطار منافسات الجولة 21 في الدوري الممتاز.