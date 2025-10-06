للانش بوكس.. طريقة عمل البطاطس السوري

إذا كنتي من محبي الاكلات السريعة نقدم إليكِ طريقة عمل البطاطس السوري بشكل بسيط ومناسب جدًا للانش بوكس الأطفال أو الكبار.



المكونات:

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

رشة فلفل أسود

رشة كمون (اختياري)

ملح حسب الرغبة

زيت للقلي



الطريقة:

تُقطع البطاطس على شكل أصابع متوسطة السُّمك، وتُنقع في ماء بارد لمدة 15 دقيقة للتخلص من النشا الزائد.

تُصفّى البطاطس جيدًا من الماء، ثم تُجفّف بفوطة نظيفة.

في طبق، يُخلط النشا مع البهارات (بابريكا – ثوم بودرة – بصل بودرة – فلفل – كمون – ملح).

تُضاف البطاطس إلى الخليط وتُقلّب حتى تتغلف بالكامل بالنشا والبهارات.

تُقلى البطاطس في زيت متوسط الحرارة أول مرة حتى تصير نصف ناضجة، ثم تُرفع وتُترك لتبرد.

تُقلى مرة ثانية على حرارة أعلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.



للتقديم (اختياري):

يمكنكِ وضعها في اللانش بوكس مع:

صوص الثومية أو الكاتشب

شرائح خيار وطماطم

ساندويتش شاورما أو برجر صغير بجانبها

هل تحبين أكتب لكِ نسخة خفيفة وصحية منها تصلح للأطفال أكثر (مثلاً بالفرن أو في المقلاة الهوائية بدون زيت.