وزير التعليم العالي يهنئ خالد العناني بفوزه بمنصب المدير العام لليونسكو ويؤكد: انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

خالد العناني
خالد العناني
نهلة الشربينى

حرص الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة، على تقديم خالص التهنئة للدكتور خالد العناني، بعد فوزه المستحق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222 التي عقدت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

دعاشور: الدبلوماسية المصرية تحصد ثمرة جهدها فى المحافل العالمية


وأكد الدكتور عاشور أن فوز المرشح المصري بهذا المنصب الرفيع يُعد تتويجا حقيقيا لجهود القيادة السياسية في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من تبوؤ المناصب الدولية، كما يعكس النجاح البارز للدبلوماسية المصرية، في حشد التأييد الدولي لمرشح مصر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا الفوز يُعد تقديرًا عالميًا لما تمتلكه مصر من كفاءات علمية وإدارية متميزة، ويعكس الثقة الدولية المتنامية في الدور المصري الرائد في دعم أهداف ورسالة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، مؤكدا أن مصر ستظل دائمًا شريكا فاعلا ومؤثرًا في المنظمات الدولية.

ووجه الدكتور عاشور الشكر لكافة الجهات والمؤسسات التي أسهمت في دعم هذا الترشيح، مؤكدًا أن نجاح الدكتور خالد العناني هو نجاح للدولة المصرية بكل مؤسساتها، ويعزز من مكانتها على الساحة العالمية.

ويأتى فوز خالد العناني بتوليه منصب المدير العام لليونسكو، ليسطر تاريخا جديدا كأول مصري وعربي يفوز برئاسة المنظمة الأممية، في إنجاز يعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية.

