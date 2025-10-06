انتصار للدبلوماسية المصرية.. المهندسين عن فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر بالتهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وقال النبراوي في بيان له: بكل الفخر والاعتزاز اتقدم بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني؛ لفوزه المستحق بمنصب أمين عام منظمة اليونسكو، هذا المنصب الدولي الرفيع الذي يُعد تتويجًا جديدًا لمسيرة مشرفة، وانتصارا للدبلوماسية المصرية التي أثبتت مجددًا حضورها القوي على الساحة الدولية.

وقال النبراوي في ختام بيان، إن تولي ابن من أبناء مصر هذا المنصب المرموق يعكس مكانة مصر وريادتها في مجالات الثقافة والتراث الإنساني على مر التاريخ، ويُعد مصدر فخر لكل مصري.