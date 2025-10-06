ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

إذا كنت ممن يعانون من الصداع المتكرر وتشعر أن الأدوية لم تعد فعالة أو لا ترغب في تناول المسكنات بشكل دائم فهناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد في تخفيف الصداع أو القضاء عليه بالكامل دون الحاجة لأي علاج دوائي.

طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

قدم الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أبرز طرق علاج الصداع بدون أدوية والتي تشمل الأتي:

1 اشرب كمية كافية من الماء

الجفاف هو أحد الأسباب الشائعة للصداع كثير من الناس لا يدركون أن الشعور بالتعب أو الألم في الرأس قد يكون ببساطة نتيجة نقص السوائل لذلك احرص على شرب الماء بانتظام طوال اليوم خاصة إذا كنت في بيئة حارة أو تبذل مجهودا بدنيا

2 استخدم كمادات باردة أو دافئة

الكمادات الباردة فعالة في حالات الصداع النصفي فهي تساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم أما الكمادات الدافئة فهي مناسبة أكثر للصداع الناتج عن التوتر حيث تساعد على استرخاء العضلات المشدودة في الرقبة والكتفين

3 خذ استراحة من الشاشات

الجلوس لفترات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر يجهد العينين ويزيد من فرص الإصابة بالصداع حاول تقليل وقت الشاشة قدر الإمكان وخذ فترات راحة منتظمة بالنظر إلى مسافات بعيدة أو إغلاق العينين لبعض الوقت

4 مارس تمارين التنفس العميق أو التأمل

الصداع قد يكون ناتجا عن التوتر النفسي تمارين التنفس العميق أو التأمل تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر مما يساهم في تخفيف الصداع بشكل طبيعي جرب الجلوس في مكان هادئ وأخذ أنفاس بطيئة وعميقة لبضع دقائق

5 نم جيدا

قلة النوم أو اضطرابه أحد العوامل الرئيسية وراء الصداع المزمن حاول أن تنام في نفس الوقت يوميا واحرص على جودة نومك من خلال إبعاد الهاتف قبل النوم وتجنب المنبهات في المساء.

6 جرب التدليك الذاتي

التدليك الخفيف لمنطقة الجبين أو خلف الرقبة أو جانبي الرأس يساعد في تخفيف الصداع خاصة إذا كان ناتجا عن التوتر يمكنك أيضا استخدام زيوت طبيعية مثل زيت النعناع أو زيت اللافندر لتعزيز التأثير المهدئ.

7 قلل من تناول الكافيين والسكريات

الإفراط في تناول القهوة أو المشروبات المحلاة قد يؤدي إلى الصداع أو يزيد من حدته حاول تقليل هذه المواد تدريجيا ومراقبة تحسن الأعراض.