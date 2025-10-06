شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض الأكبر بدأ في السيارات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيمتد التأثير إلى سوق السيارات المستعملة، على الرغم من أن بعض الملاك مازالوا مستمرين في رفع الأسعار.

وقال منتصر زيتون، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن سوق السيارات شهد تراجعات كبيرة في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد تراجع سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة البنكية، إلى جانب دخول خطوط إنتاج جديدة في التصنيع المحلي.

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك زيادة المنافسة بين الوكلاء، مما دفع كل منهم إلى تقديم تخفيضات للحفاظ على حصته السوقية وعدم فقدان عملائه.