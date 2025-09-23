انخفاض في أسعار السيارات بالأسواق.. الشعبة تكشف الأسباب

أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض في أسعار السيارات سببه استقرار سعر العملة وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار .

وقال السبع في مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة “أون”: " هناك انخفاضات في أسعار الفائدة خلال الآونة الاخيرة وهذا له تأثير إيجابي على سوق السيارات".

وتابع علاء السبع :" هناك تنافس كبير بين شركات السيارات ونزول وطرح أنواع سيارات جديدة بأسعار متميزة وبالتالي أثر بالإيجاب على أسعار السيارات ".

وأكمل: "التنافسية وزيادة المعروض أمر إيجابي يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في الأسواق ".

ولفت علاء السبع :"هناك ثبات في أسعار العملة وبالتالي هناك استقرار في أسعار السيارات “، مضيفا:” إحنا وصلنا لأسعار جيدة في السيارات ".