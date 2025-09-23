قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
تكنولوجيا وسيارات

تعرف على رينيه بانارد المساهم في التكوين الأساسي للسيارات الحديثة؟

إبراهيم القادري

رينيه بانارد كان يعمل مهندس وصانع سيارات فرنسي، وشارك مع زميله إميل ليفاسور في تأسيس شركة بانارد وليفاسور، التي طورت أول سيارة حديثة ذات محرك أمامي وناقل حركة.

وتعتبر تصاميم بانارد للسيارات، بما في ذلك نظام المحرك الأمامي والدفع الخلفي، أساس لسيارات اليوم الحديثة .

مشاركة في رينيه بانارد صناعة السيارات

أسس بانارد وليفاسور في عام 1890 شركة لتصنيع السيارات التي تعمل بمحركات دايملر للاحتراق الداخلي، وفي عام 1891، صمم بانارد وليفاسور أول محرك سيارة دايملر ووضعوه في مقدمة الهيكل بدلًا من أسفل مقعد السائق، وهذا التصميم يعتبر النموذج الأولي للسيارة الحديثة التي نراها اليوم .

وساهم  أيضا في تطوير أول ناقل حركة يدوي بنظام دفع سلسلة، وهو مفهوم لا يزال يستخدم في ناقلات الحركة المعاصرة، وشارك بانارد في سباقات سيارات بارزة، بما في ذلك سباق باريس روان عام 1894 وسباق باريس بوردو باريس عام 1895، وذلك ساهم في نجاح سياراتهم وتوسيع انتشارها.

مسيرة رينيه بانارد المهنية

تخرج رينيه بانارد من المدرسة المركزية للفنون والصناعات في باريس، وبدأ مسيرته المهنية في شركة لصناعة آلات النجارة، حيث التقى بإميل ليفاسور، وحصل على وسام جوقة الشرف برتبة فارس في عام 1878.
 

بعد وفاة ليفاسور نتيجة حادث سيارة، استمر بانارد في تطوير وإنتاج السيارات مع ابنه هيبوليتوس، حيث أنتجوا مجموعة واسعة من السيارات الفاخرة، وفي عام 1904، فاز بانارد بالجائزة الكبرى في معرض سانت لويس، وتولى بانارد أيضًا منصب رئيس بلدية تيايس في مقاطعة فال دو مارن.

نبذة عن تاريخ معرض سانت لويس

يطلق علي معرض شراء لويزيانا، المعروف بشكل غير رسمي اسم معرض سانت لويس العالمي ، وهو معرض دولي أُقيم في سانت لويس، ميزوري ، بالولايات المتحدة الأمريكية، من 30 أبريل إلى 1 ديسمبر من عام 1904، وأستخدم أموال محلية وحكومية وفيدرالية بلغ مجموعها 15 مليون دولار لتمويل هذا الحدث في وقتها .

صانع سيارات فرنسي رينيه بانارد تصنيع السيارات محركات دايملر مسيرة رينيه بانارد المهنية صناعة السيارات

