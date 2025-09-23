كيف تساهم تقنيات القيادة بدون استعمال الأيدي بصياغة سلوكيات القيادة الآمنة

عندما قامت ’جنرال موتورز‘ بطرح ’سوبر كروز‘ (Super Cruise) كأول تقنية حقيقية في قطاع السيارات لمساعَدة السائق بدون استعمال الأيدي، ترافقت مع ميّزة هي الأخرى الأولى أيضاً من نوعها ضمن هذا القطاع: نظام انتباه السائق. ويشمل هذا النظام كاميرا صغيرة على عمود عجلة القيادة لمراقَبة موضع رأس وعينَي السائق عندما تكون تقنية ’سوبر كروز‘ مفعَّلة. وفي حال نظر السائق بعيداً عن الطريق لفترة طويلة جداً، يخضع النظام عندها لسلسلة من التنبيهات بهدف إعادة تحفيز عملية التركيز لدى السائق.

ولقد تأكّد فريق عملنا من إمكانيات وقدرات هذا النظام المخصَّص لانتباه السائق بهدف التشجيع على سلوكيات قيادة أفضل وإتاحة العديد من خصائص السلامة لأجل مساعَدة السائقين حتى بدون تفعيل عمل ’سوبر كروز‘. وفي ظل توقُّع الإجراءات القادمة وكذلك التوجّهات التي تسود الأسواق، قمنا بتطوير نظام انتباه السائق ليصبح نظام المساعَدة بتعزيز انتباه السائق.

واليوم، بعض طرازات ’جنرال موتورز‘ مثل ’كاديلاك إسكاليد IQ‘ للعام 2025 و’شفروليه تاهو‘ للعام 2025، تتضمّن ميّزة المساعَدة بتعزيز انتباه السائق، والتي تراقب العديد من المجالات الرئيسية:

كشف تعب وإرهاق السائق

في بعض المركبات المختارة بأسواقنا الدولية، يقوم النظام بالتعرّف على العلامات المبكرة لنعاس السائق عبر تحليل إشارات خفيفة مثل التثاؤب، نمط الرَمش وفترة الرَمش وكل هذا مترافقاً مع فترة استجابة السائق للتنبيهات.

ماذا يحدث: عندما تظهر علامات الإرهاق، يتم عبر رمز بشكل كوب القهوة على لوحة العدّادات اقتراح أخذ قسط من الراحة، بينما يبدأ المقعد الحسّي بالاهتزاز أو يتم إصدار رنين لتنبيه السائق. وفي حالة الإرهاق المفرط، تعرض الشاشة الوسطية خيارات مساعَدة لرفع مستويات تفاعل السائق: مكالَمة مع صديق، تشغيل الموسيقى، أو الملاحة إلى أقرب منطقة للراحة.

تحديد السائق غير المنتبه لفترات قصيرة:

عندما يرفع السائق نظره عن الطريق بشكل متكرّر لفترات قصيرة – مثلاً، أثناء استخدام الهاتف الذكي – يعمل النظام على تقييم عدد المرّات التي يرفع السائق نظره عن الطريق خلال فترة 30 ثانية قبل أن يصدر أي تنبيه.

ماذا يحدث: تظهر رسالة على لوحة العدّادات، تحفّز السائق كي "يُبقي نظره على الطريق"، بينما يهتزّ المقعد الحسّي أو يُصدِر رنيناً لتحفيز تفاعل السائق مجدَّداً.

التعامل مع السائق غير المنتبه لفترات طويلة:

يتعرّف النظام أيضاً على السائق الذي ينظر باستمرار بعيداً عن الطريق لفترات ممدَّدة.

ماذا يحدث: في حال استمر السائق بالنظر بعيداً عن الطريق، يتم تحفيزه عبر رسالة كي "يُبقي نظره على الطريق"، بينما يبدأ المقعد الحسّي بالاهتزاز أو إصدار رنين لتحفيز تفاعل السائق مجدَّداً.

كمثال على هذا، ووفقاً لدراسة لدى وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2024، فإن أكثر من 60٪ من الضحايا والإصابات على الطرق تسبّب بها سائقون شباب نظراً للإلهاء أثناء القيادة، وكذلك القيادة دون ترك مسافة فاصلة كافية مع المركبة في الأمام، وبالطبع السرعة. وعبر توفير تنبيهات خفيفة في الوقت الفعلي لإبقاء السائق متفاعلاً مع القيادة، فإن هذه التنبيهات تُعدّ خطوة ضرورية للأمام نحو الوصول إلى طرقات أكثر أماناً. ونحن ملتزمون بالمضي في استكشاف سُبُل أخرى بحيث يتمكّن نظامنا الخاص بانتباه السائق من مساعَدة السائقين في الوصول إلى وجهاتهم بأمان – مثل التدخّل عندما يحتاج السائقون لمساعَدة إضافية.

يُذكَر أن ’سوبر كروز‘ (Super Cruise®) ستتوفر في الشرق الأوسط قريباً. إن القيادة بدون استعمال الأيدي مسموحة فقط عند توافر وتفعيل ’سوبر كروز‘، وعندما تكون علامة الضوء خضراء. يجب دوماً المحافَظة على الانتباه، وإبقاء النظر مركَّزاً على الطريق، والاستعداد للسيطرة والتحكّم في جميع الأوقات. يجب عدم استعمال أداة محمولة باليد أبداً أثناء القيادة. ميّزتا التبديل التلقائي للمسارات وتبديل المسار عند الطلب غير متاحتين أثناء القطر. عمل النظام قد يختلف. يُمكِن زيارة onstararabia.com للتعرّف على الطرقات المتطابقة والتفاصيل الكاملة