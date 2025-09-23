قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات
وزير الاستثمار: نعمل على تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي حول جاهزية الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT
عزة عاطف

كشفت شركة نيسان عن تطوير نظام القيادة شبه المستقل ProPILOT من الجيل القادم، والذي سيُطرح لأول مرة في اليابان خلال السنة المالية 2027 التي تنتهي في مارس 2028. 

ويعد هذا النظام نقلة نوعية عن الإصدارات السابقة، حيث يعتمد على الجيل الجديد من مستشعرات LiDAR وبرنامج Wayve AI Driver القائم على الذكاء الاصطناعي.

مواصفات تقنية في نيسان لرفع مستوى الأمان

خلال عرض توضيحي في طوكيو، تم اختبار النظام على نماذج أولية من نيسان أريا، والمجهزة بـ 11 كاميرا، خمسة رادارات، ومستشعر ليدار واحد مثبت على السقف. 

ويتميز المستشعر بقدرته على رصد الأجسام لمسافات أبعد من الكاميرات التقليدية، ما يمنح السائق أمانًا إضافيًا عند القيادة بسرعات عالية أو أثناء الليل.

منافسة نيسان مع تسلا

تيتسويا إيجيما، المدير العام لتقنيات مساعدة السائق في نيسان، صرح أن النظام الجديد "مشابه لنظام القيادة الذاتية الكاملة من تسلا، لكن ربما يكون أذكى قليلًا"، مضيفًا أنه صُمم خصيصًا للتعامل مع الطرق الضيقة والمزدحمة في المدن اليابانية بشكل أفضل من تقنيات تسلا. 

ومع ذلك، يظل فارق التوقيت لصالح تسلا التي توفر أنظمتها بالفعل في الأسواق، بينما ستنتظر نيسان عامًا ونصف على الأقل قبل الإطلاق.

ProPILOT: نقلة من الطرق السريعة إلى الشوارع المزدحمة

على عكس نظامي ProPILOT وProPILOT 2.0 الحاليين، واللذين يقتصران على الطرق السريعة مع إمكانية القيادة بدون استخدام اليدين، فإن الجيل الجديد من ProPILOT يستهدف التعامل مع المرور المعقد داخل المدن. 

أكد “إييتشي أكاشي” كبير مسئولي التكنولوجيا في نيسان، أكد أن التقنية الجديدة "ستمنح شعورًا بوجود سائق ماهر خلف المقود"، من خلال تكيفها مع ظروف السير المعقدة وزيادة مستويات الثقة والأمان لجميع مستخدمي الطريق.

قدرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وثق الفيديو التوضيحي ميزات متطورة، مثل تغيير المسارات تلقائيًا، الانعطاف إلى شوارع جديدة بدون تدخل السائق، والتوقف الكامل أمام المشاة قبل استئناف السير ذاتيًا. 

وتقول نيسان إن هذه الإمكانات تجعل نظامها "أكثر ذكاءً قليلًا" من نظام FSD لدى تسلا، ما يفتح الباب أمام منافسة شرسة في مجال القيادة الذاتية خلال الأعوام المقبلة.

نيسان ProPilot نيسان ProPILOT تسلا نيسان وتسلا الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الاهلي

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

ترشيحاتنا

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

فريدة فهمي
فريدة فهمي
فريدة فهمي

لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT
نيسان ProPILOT

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد