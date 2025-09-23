نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

كشفت شركة نيسان عن تطوير نظام القيادة شبه المستقل ProPILOT من الجيل القادم، والذي سيُطرح لأول مرة في اليابان خلال السنة المالية 2027 التي تنتهي في مارس 2028.

ويعد هذا النظام نقلة نوعية عن الإصدارات السابقة، حيث يعتمد على الجيل الجديد من مستشعرات LiDAR وبرنامج Wayve AI Driver القائم على الذكاء الاصطناعي.

مواصفات تقنية في نيسان لرفع مستوى الأمان

خلال عرض توضيحي في طوكيو، تم اختبار النظام على نماذج أولية من نيسان أريا، والمجهزة بـ 11 كاميرا، خمسة رادارات، ومستشعر ليدار واحد مثبت على السقف.

ويتميز المستشعر بقدرته على رصد الأجسام لمسافات أبعد من الكاميرات التقليدية، ما يمنح السائق أمانًا إضافيًا عند القيادة بسرعات عالية أو أثناء الليل.

منافسة نيسان مع تسلا

تيتسويا إيجيما، المدير العام لتقنيات مساعدة السائق في نيسان، صرح أن النظام الجديد "مشابه لنظام القيادة الذاتية الكاملة من تسلا، لكن ربما يكون أذكى قليلًا"، مضيفًا أنه صُمم خصيصًا للتعامل مع الطرق الضيقة والمزدحمة في المدن اليابانية بشكل أفضل من تقنيات تسلا.

ومع ذلك، يظل فارق التوقيت لصالح تسلا التي توفر أنظمتها بالفعل في الأسواق، بينما ستنتظر نيسان عامًا ونصف على الأقل قبل الإطلاق.

ProPILOT: نقلة من الطرق السريعة إلى الشوارع المزدحمة

على عكس نظامي ProPILOT وProPILOT 2.0 الحاليين، واللذين يقتصران على الطرق السريعة مع إمكانية القيادة بدون استخدام اليدين، فإن الجيل الجديد من ProPILOT يستهدف التعامل مع المرور المعقد داخل المدن.

أكد “إييتشي أكاشي” كبير مسئولي التكنولوجيا في نيسان، أكد أن التقنية الجديدة "ستمنح شعورًا بوجود سائق ماهر خلف المقود"، من خلال تكيفها مع ظروف السير المعقدة وزيادة مستويات الثقة والأمان لجميع مستخدمي الطريق.

قدرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وثق الفيديو التوضيحي ميزات متطورة، مثل تغيير المسارات تلقائيًا، الانعطاف إلى شوارع جديدة بدون تدخل السائق، والتوقف الكامل أمام المشاة قبل استئناف السير ذاتيًا.

وتقول نيسان إن هذه الإمكانات تجعل نظامها "أكثر ذكاءً قليلًا" من نظام FSD لدى تسلا، ما يفتح الباب أمام منافسة شرسة في مجال القيادة الذاتية خلال الأعوام المقبلة.