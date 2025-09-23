الخطيب يبحث مع عدد من الشركات العالمية فرص جذب المزيد من الاستثمارات بقطاع السيارات والصناعات المغذية

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مسؤولي شركتي أدينت العالمية، المتخصصة في تصنيع مقاعد ومكونات السيارات، وشركة دينيز القابضة التركية، العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات.

وضم الوفد كلًا من ميشيل بيرتلين نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدينت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وديفيد هيربرغ نائب رئيس العمليات للشركة في المنطقة نفسها، إلى جانب مكرمين إرسلان المدير العام لشركة دينيز أدينت، وعلي دينيز عضو مجلس إدارة دينيز القابضة.

وجاءت الزيارة في ضوء الشراكة القائمة بين الشركتين ، والتي أثمرت عن تأسيس شركة دينيز أدينت كأحد النماذج الناجحة للتعاون الصناعي الدولي، بما يعكس الثقة في السوق المصرية وقدرتها على أن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج مكونات السيارات وتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير أن اللقاء مع ممثلي شركتي ادينت الأمريكية ودينيز التركية يأتي في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع السيارات، موضحًا أن مشروع الشركتين المشترك الجديد في الإسماعيلية يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري وما يتيحه من فرص تنافسية.

واستعرض اللقاء مراحل تنفيذ المشروع حيث تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إقامة نشاط على مساحة 3,000 متر مربع في المنطقة الحرة بالإسماعيلية والذي يوفر نحو 800 فرصة عمل بهدف إنتاج مكونات السيارات من المقاعد والآليات الخاصة بالكراسي، على أن يعقبها تنفيذ المرحلة الثانية بإنشاء مصنع جديد على مساحة تبلغ 15,000 متر مربع يوفر نحو 3,000 فرصة عمل إضافية باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المتوقع ان يسهم المشروع في تحقيق صادرات تتجاوز 100 مليون دولار.

وشدد الوزير على أن ما يميز السوق المصري هو التنافسية العالية بفضل توافر العمالة الماهرة والاجور التنافسية الأمر الذي يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية وخاصة في قطاع السيارات، مؤكدا أن الدولة حريصة على تيسير الإجراءات للمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة الإنجاز والشفافية .

وأضاف الخطيب أن مصر لا تمثل فقط سوقًا واعدًا محليًا لإنتاج السيارات، وإنما أيضًا مركزًا إقليميًا للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز جدوى الاستثمار طويل الأمد في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء، أعرب ميشيل بيرتلين – نائب الرئيس التنفيذي لشركة ادينت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عن تقديره للتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين، مؤكدًا التزام شركته بتنفيذ استثماراتها وفق الجدول الزمني المعلن، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما أشاد ممثلو شركة دينيز بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدين أن موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الداعمة يجعلها مركزًا إقليميًا مهمًا لصناعة السيارات ومكوناتها، ويساعد على زيادة الصادرات للأسواق الدولية.