قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخطيب يبحث مع عدد من الشركات العالمية فرص جذب المزيد من الاستثمارات بقطاع السيارات والصناعات المغذية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مسؤولي شركتي أدينت العالمية، المتخصصة في تصنيع مقاعد ومكونات السيارات، وشركة دينيز القابضة التركية، العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات. 

وضم الوفد كلًا من ميشيل بيرتلين نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدينت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وديفيد هيربرغ نائب رئيس العمليات للشركة في المنطقة نفسها، إلى جانب مكرمين إرسلان المدير العام لشركة دينيز أدينت، وعلي دينيز عضو مجلس إدارة دينيز القابضة.

وجاءت الزيارة في ضوء الشراكة القائمة بين الشركتين ، والتي أثمرت عن تأسيس شركة دينيز أدينت كأحد النماذج الناجحة للتعاون الصناعي الدولي، بما يعكس الثقة في السوق المصرية وقدرتها على أن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج مكونات السيارات وتصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير أن اللقاء مع ممثلي شركتي ادينت الأمريكية ودينيز التركية يأتي في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع السيارات، موضحًا أن مشروع الشركتين المشترك الجديد في الإسماعيلية يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري وما يتيحه من فرص تنافسية.

واستعرض اللقاء مراحل تنفيذ المشروع حيث تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إقامة نشاط على مساحة 3,000 متر مربع في المنطقة الحرة بالإسماعيلية والذي يوفر نحو 800 فرصة عمل بهدف إنتاج مكونات السيارات من المقاعد والآليات الخاصة بالكراسي، على أن يعقبها تنفيذ المرحلة الثانية بإنشاء مصنع جديد على مساحة تبلغ 15,000 متر مربع يوفر نحو 3,000 فرصة عمل إضافية باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المتوقع ان يسهم المشروع في تحقيق صادرات تتجاوز 100 مليون دولار.

وشدد الوزير على أن ما يميز السوق المصري هو التنافسية العالية بفضل توافر العمالة الماهرة والاجور التنافسية الأمر الذي يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية وخاصة في قطاع السيارات، مؤكدا أن الدولة حريصة على تيسير الإجراءات للمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة الإنجاز والشفافية .

وأضاف الخطيب أن مصر لا تمثل فقط سوقًا واعدًا محليًا لإنتاج السيارات، وإنما أيضًا مركزًا إقليميًا للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز جدوى الاستثمار طويل الأمد في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء، أعرب ميشيل بيرتلين – نائب الرئيس التنفيذي لشركة ادينت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عن تقديره للتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين، مؤكدًا التزام شركته بتنفيذ استثماراتها وفق الجدول الزمني المعلن، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما أشاد ممثلو شركة دينيز بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدين أن موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الداعمة يجعلها مركزًا إقليميًا مهمًا لصناعة السيارات ومكوناتها، ويساعد على زيادة الصادرات للأسواق الدولية.

الاستثمار السيارات الصناعات المغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

ترشيحاتنا

ضياء رشوان

ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

فلسطين

وزير العدل الفلسطيني: العالم أصبح يُدرك أن فلسطين لم تعد "أراضي متنازع عليها" بل دولة تحت الاحتلال

محمود فوزي

وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم انتهى تشريعيا.. والإجراءات الجنائية قيد الدراسة

بالصور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد