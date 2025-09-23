قرار عاجل بشأن وفاة شاب في حادث انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق في القاهرة الجديدة.

ولقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق في القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق في القاهرة وإصابة شخصين في الحادث.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين من المعاينة انقلاب سيارة وإصابة شخصين بداخلها، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج وبعد أيام ورد إخطار جديد بوفاة أحد المصابين في الحادث.