محلل إسرائيلي: المصريون أذلونا في أكتوبر.. وجرح الهزيمة ما زال ينزف

في اعتراف نادر، قال جاكي حوجي، المحلل الإسرائيلي والخبير في الشؤون المصرية والعربية بإذاعة جيش الاحتلال ، إن الهزيمة في حرب أكتوبر 1973 ما زالت جرحًا مفتوحًا في الوعي الإسرائيلي، مؤكدًا أن المصريين أنزلوا بتل أبيب خسائر فادحة واستعادوا أرضهم بالقوة.

وأوضح حوجي، في مقال نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الجرح الحقيقي لإسرائيل هو رفضها الاعتراف بالهزيمة، مضيفا أنه في السادس من أكتوبر 1973، أذلّنا المصريون، وانتزعوا بالقوة ما رفضنا منحه طواعية. وحتى لو لم نخسر عسكريًا بالكامل، فقد انتصروا علينا نفسيًا وسياسيًا.

وأضاف: طوال عقود حاولنا إنكار الحقيقة، وادعينا النصر فقط كي لا نواجه العار. فالاعتراف بالفشل ليس ضعفًا، بل خطوة نحو فهم الذات، لكننا ربينا أبناءنا على ألبومات النصر الزائف".

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن ذكرى حرب أكتوبر، التي تُعرف في إسرائيل بـ«حرب يوم الغفران»، لا تزال تطارد الوعي الإسرائيلي كل عام، مشيرًا إلى أن تل أبيب فشلت في استخلاص دروس تلك الحرب.

وتابع: “تكرر الإخفاق ذاته في حرب 2023، ولم نتعلم الدرس، بل اكتفينا بتغطية الجرح بمسكنات إعلامية بدل معالجته”.

وختم حوجي بالقول إنه لو اعترفنا يومًا بأن مصر حققت علينا نصرًا حقيقيًا، ربما كنا اليوم نفهم أنفسنا أكثر، وربما عندما دقت أجراس الإنذار في 2023 كنا استيقظنا قبل فوات الأوان.