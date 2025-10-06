أسرار رواها الرئيس مبارك.. أحمد موسى يصدر كتابا يتناول تفاصيل مهمة عن حرب أكتوبر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك روى له تفاصيل ما حدث يوم الثاني من أكتوبر عام 1973، وما دار بينه وبين الفريق أول أحمد إسماعيل، مشيرًا إلى أنه سيتناول هذه التفاصيل المهمة في كتابه المقرر صدوره في يناير 2026، والذي سيتضمن معلومات غير مسبوقة عن تلك المرحلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الفريق أول أحمد إسماعيل تحدث مع اللواء حسني مبارك، قائد القوات الجوية- آنذاك-، في الثاني من أكتوبر، موضحًا أن الدولة كانت تعمل بكل طاقتها وتستعد للمعركة، مضيفًا: "بكرة هتعرفوا المعلومة القاتلة، هتعرفوا عملنا فيهم إيه؟".

وأضاف أن ما جرى لم يكن مجرد حديثا عابرا؛ بل كان تخطيطًا دقيقًا ومتقنًا.

وأكد أن البيان العسكري الأول صدر بعد نصف ساعة من بدء العمليات، حيث بدأت الحرب في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وليس في الثانية كما كان يُعتقد، موضحًا أن هذا التوقيت كان جزءًا من الخطة المحكمة.