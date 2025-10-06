أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الدكتور خالد العناني على فوزه بإدارة اليونسكو، موضحًا أنها المرة الأولى التي يفوز فيها عربي بهذا المنصب، وموجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدكتور خالد العناني.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه اليوم 6 من أكتوبر هو يوم انتصار لمصر، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل أيضًا فوز الدكتور خالد العناني.

ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الشعب المصري بأكمله على فوز الدكتور خالد العناني، موضحًا أن مصر سبق أن قدمت ثلاثة مرشحين للمنصب من قبل، لكن لم يحالفهم الحظ.