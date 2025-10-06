أحمد موسى: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو انتصار جديد لمصر يتزامن مع ذكرى أكتوبر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يعد انتصارًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر، يوم العزة والكرامة.

وأشاد موسى، خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، بالدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية للدكتور العناني، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندته للمرشح المصري حتى تحقيق هذا الفوز التاريخي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يحمل أهمية استثنائية، إذ يعد المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح عربي بهذا المنصب الدولي الرفيع، لافتًا إلى أن مصر كانت قد خاضت ثلاث تجارب سابقة بترشيحات لم يكتب لها النجاح، حتى جاء هذا الفوز ليتوج الجهود المصرية المستمرة على الساحة الدولية.