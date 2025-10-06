"معلومات الوزراء "يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو

هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد تصويت المجلس التنفيذي للمنظمة مساء اليوم الاثنين بمقرها في العاصمة الفرنسية باريس.



وثمّن مركز المعلومات، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية هذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس المكانة الثقافية والحضارية لمصر، ويجسّد ما تمتلكه من كفاءات علمية وقدرات قيادية مشهود لها دوليًا.



وأكد المركز اعتزازه بهذا الحدث الذي يضيف صفحة جديدة إلى سجل الإنجازات المصرية على الساحة الدولية، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة المنظمة نحو مزيد من الإبداع والتميز.