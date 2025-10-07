قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
رياضة

بعد تراجع النتائج.. هيثم شعبان على أعتاب الرحيل عن طلائع الجيش

هيثم شعبان
هيثم شعبان
رباب الهواري

يبدو أن أيام المدير الفني هيثم شعبان مع نادي طلائع الجيش باتت معدودة، في ظل الاتجاه السائد داخل مجلس إدارة النادي نحو إنهاء التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لم ترضِ طموحات الإدارة ولا جماهير الفريق العسكري.

اتجاه داخل مجلس الإدارة للإطاحة بالمدرب
 

كشف الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن هناك حالة من عدم الرضا تسود داخل مجلس إدارة نادي طلائع الجيش بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز. وأوضح الغندور أن المجلس يدرس بجدية إمكانية رحيل المدرب هيثم شعبان، خاصة في ظل غياب الانتصارات عن الفريق في المباريات الأربع الأخيرة.

تراجع في النتائج يهدد مستقبل الجهاز الفني

ويعاني طلائع الجيش من تراجع واضح في النتائج، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ضعيف من النقاط، ما يجعله مهددًا بالدخول في دوامة الهبوط إذا لم تتحسن الأمور سريعًا. وترى الإدارة أن الفريق لم يُظهر المستوى المنتظر رغم توافر عناصر مميزة في صفوفه، وهو ما زاد من الضغوط على الجهاز الفني بقيادة شعبان.
 

فرصة أخيرة بعد التوقف الدولي
 وبحسب ما ذكره الغندور، فإن مجلس الإدارة قد يمنح المدير الفني فرصة أخيرة لاستعادة التوازن بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، على أمل أن يتمكن من تصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الثقة للفريق. إلا أن استمرار الأداء المتراجع سيعني – بحسب المصادر – رحيل هيثم شعبان رسميًا عن تدريب طلائع الجيش، في إطار خطة الإدارة لإنقاذ الموسم قبل فوات الأوان.


 

هيثم شعبان طلائع الجيش أخبار الرياضة دوري نايل

