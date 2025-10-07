بعد تراجع النتائج.. هيثم شعبان على أعتاب الرحيل عن طلائع الجيش

يبدو أن أيام المدير الفني هيثم شعبان مع نادي طلائع الجيش باتت معدودة، في ظل الاتجاه السائد داخل مجلس إدارة النادي نحو إنهاء التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لم ترضِ طموحات الإدارة ولا جماهير الفريق العسكري.

اتجاه داخل مجلس الإدارة للإطاحة بالمدرب



كشف الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن هناك حالة من عدم الرضا تسود داخل مجلس إدارة نادي طلائع الجيش بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز. وأوضح الغندور أن المجلس يدرس بجدية إمكانية رحيل المدرب هيثم شعبان، خاصة في ظل غياب الانتصارات عن الفريق في المباريات الأربع الأخيرة.

تراجع في النتائج يهدد مستقبل الجهاز الفني

ويعاني طلائع الجيش من تراجع واضح في النتائج، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ضعيف من النقاط، ما يجعله مهددًا بالدخول في دوامة الهبوط إذا لم تتحسن الأمور سريعًا. وترى الإدارة أن الفريق لم يُظهر المستوى المنتظر رغم توافر عناصر مميزة في صفوفه، وهو ما زاد من الضغوط على الجهاز الفني بقيادة شعبان.



فرصة أخيرة بعد التوقف الدولي

وبحسب ما ذكره الغندور، فإن مجلس الإدارة قد يمنح المدير الفني فرصة أخيرة لاستعادة التوازن بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، على أمل أن يتمكن من تصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الثقة للفريق. إلا أن استمرار الأداء المتراجع سيعني – بحسب المصادر – رحيل هيثم شعبان رسميًا عن تدريب طلائع الجيش، في إطار خطة الإدارة لإنقاذ الموسم قبل فوات الأوان.



