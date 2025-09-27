قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش اليوم في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الطلائع في الثامنة من مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي  

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي  

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

