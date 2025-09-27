تشكيل بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نادي طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري.

يستضيف بيراميدز نظيره نادي الطلائع في الثامنة من مساء السبت باستاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - عبد الرحمن جودة - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.