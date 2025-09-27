تعرف على غيابات بيراميدز امام طلائع الجيش في الدوري اليوم

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من نجومه خلال مباراة نادي طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الطلائع في الثامنة من مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وتتمثل الغيابات في:

أحمد سامي .. للإيقاف

أسامة جلال .. للإصابة

رمضان صبحي .. لاستمرار التأهيل

وليد الكرتي .. لاستمرار التأهيل

محمود مرعي .. لاستمرار التأهيل

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- إنبي 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

6- الأهلي 12 نقطة

7- زد 12 نقطة

8- بيراميدز 11 نقطة

9- مودرن سبورت 11 نقطة

10- بتروجيت 11 نقطة

11- سموحة 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- طلائع الجيش 9 نقاط

14- البنك الأهلي 8 نقاط

15- الجونة 8 نقاط

16- حرس الحدود 8 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط