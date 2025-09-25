بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس القارات.. من هو منافس بيراميدز القادم؟

تتجه الأنظار نحو فريق بيراميدز المصري، الذي تأهل إلى نصف نهائي كأس القارات بعد أداء مميز خلال مباراته الماضية أمام الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتننتال.

جدير بالذكر أن مباراة بيراميدز والأهلي السعودي، قد انتهت بفوز الفريق السماوي بهاتريك المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي أبدع بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 21 و71 و75 على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال

تعد بطولة كأس إنتركونتيننتال من المسابقات العالمية التي تم اعتماد إقامتها سنوياً منذ العام الماضي، بدلاً من كأس العالم للأندية في صيغته القديمة.

الفائز في هذه البطولة سيتأهل للمنافسة في المرحلة النهائية المجمعة لكأس إنتركونتيننتال المزمع إقامتها في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

يتواجد بيراميدز في مرحلة حاسمة من البطولة حيث ينافس على لقب كأس القارات. وفي حال انتهت مباراته المقبلة بالتعادل خلال الوقت الأصلي، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة. وفي حال استمرت النتيجة كما هي، سيجري الفريقان ركلات ترجيح لتحديد الفائز بالبطولة.

منافس بيراميدز في نصف النهائي

في نصف النهائي، سيواجه بيراميدز الفائز من المباراة المثيرة بين كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية، الذي يتوج أيضًا بلقب بطولة ليبرتادوريس.

جدير بالذكر أن فريق بالميراس البرازيلي قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة (3-1) صباح الخميس بتوقيت جرينتش.

وسيواجه بالميراس في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة إل دي يو كيتو الإكوادوري وساو باولو البرازيلي، حيث يدخل الفريق الإكوادوري مباراة الإياب بأفضلية واضحة بعد فوزه ذهابًا بثنائية نظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن بطل كوبا ليبرتادوريس سيلتقي مع بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) على لقب كأس الأمريكتين، والفائز من تلك المواجهة سيكون على موعد مع بيراميدز في الدور نصف النهائي كأس الإنتركونتيننتال.

موعد نهائي كأس الإنتركونتننتال

تُقام مباراة نصف النهائي يوم 13 ديسمبر المقبل. كما ستُلعب المباراة النهائية التي تجمع الفائز من نصف النهائي مع باريس سان جرمان الفرنسي، بطل أوروبا، يوم 17 ديسمبر.

حتى الآن، لم يتم تحديد مكان إقامة المباريات النهائية، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة كتابة التاريخ بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس القارات، الأمر الذي يعد إنجازًا تاريخيًا للنادي، الذي سبق له أن توّج بكأس القارات الثلاث: "آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ".