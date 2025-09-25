حمد المنتشري: بيراميدز استحق الفوز على أهلي جدة.. ويايسلة يتحمل الخسارة

أكد حمد المنتشري، مدافع المنتخب السعودي السابق، أن بيراميدز حقق فوزًا مستحقًا على أهلي جدة السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعدما ظهر الفريق بمستوى مميز داخل أرض الملعب.

وقال المنتشري خلال مداخلة عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار إن بيراميدز قدم مباراة كبيرة على المستويين الفني والتكتيكي، مشيرًا إلى أن المدرب الكرواتي كريستيان يورشيتش كان له دور بارز في الانتصار، بعدما وظف لاعبيه بالشكل الأمثل ومنحهم الثقة داخل الملعب.

وأضاف: "الأهلي عانى من ضغط بدني شديد في الفترة الأخيرة، بعدما لعب في دوري أبطال آسيا، ثم واجه الهلال، وبعدها اصطدم ببيراميدز، لكن هذا لا يعد عذرًا، لأن الأهلي لم يذاكر بيراميدز جيدًا".

وتابع: "خسارة الأهلي أمام بيراميدز يتحملها المدرب ماتياس يايسلة، رغم أن الفريق قدم مستويات كبيرة منذ يناير الماضي وكان الأفضل في السعودية، وبالتالي لن تكون هذه الهزيمة سببًا في رحيل المدرب".

واختتم المنتشري تصريحاته قائلا: "يايسلة أمامه عمل كبير مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، واللاعبون كذلك يتحملون جزءًا من مسؤولية ما حدث أمام بيراميدز".