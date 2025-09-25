قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط
مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام
الأعمال المنجية من عذاب القبر.. 7 أسباب طريقك للنجاة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟!
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
بابا الفاتيكان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو السلام.. وإسرائيل لا تُصغي
أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب
أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمد المنتشري: بيراميدز استحق الفوز على أهلي جدة.. ويايسلة يتحمل الخسارة

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

أكد حمد المنتشري، مدافع المنتخب السعودي السابق، أن بيراميدز حقق فوزًا مستحقًا على أهلي جدة السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعدما ظهر الفريق بمستوى مميز داخل أرض الملعب.

وقال المنتشري خلال مداخلة عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار إن بيراميدز قدم مباراة كبيرة على المستويين الفني والتكتيكي، مشيرًا إلى أن المدرب الكرواتي كريستيان يورشيتش كان له دور بارز في الانتصار، بعدما وظف لاعبيه بالشكل الأمثل ومنحهم الثقة داخل الملعب.

وأضاف: "الأهلي عانى من ضغط بدني شديد في الفترة الأخيرة، بعدما لعب في دوري أبطال آسيا، ثم واجه الهلال، وبعدها اصطدم ببيراميدز، لكن هذا لا يعد عذرًا، لأن الأهلي لم يذاكر بيراميدز جيدًا".

وتابع: "خسارة الأهلي أمام بيراميدز يتحملها المدرب ماتياس يايسلة، رغم أن الفريق قدم مستويات كبيرة منذ يناير الماضي وكان الأفضل في السعودية، وبالتالي لن تكون هذه الهزيمة سببًا في رحيل المدرب".

واختتم المنتشري تصريحاته قائلا: "يايسلة أمامه عمل كبير مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، واللاعبون كذلك يتحملون جزءًا من مسؤولية ما حدث أمام بيراميدز".

حمد المنتشري المنتخب السعودي أهلي جدة بيراميدز كريستيان يورشيتش الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من المعرض

أحمد صبور يكشف الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري في مصر بـ سيتي سكيب

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

جانب من افتتاح معرض سيتي سكيب

وزير الإسكان يفتتح معرض سيتى سكيب

بالصور

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد