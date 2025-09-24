أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي بيراميدز بعد فوزه على الأهلي السعودي 3-1، أمس الثلاثاء، في كأس إنتركونتيننتال، وتتويجه بكأس القارات الثلاث.

وكتب رئيس الفيفا عبر حسابه على موقع إنستجرام: "مبروك لبيراميدز فوزه بكأس (إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ) ضد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة".

وأضاف: "هذا الفوز الرائع يقربكم خطوة أخرى نحو مجد كأس العالم للقارات ويؤكد مشاركتكم في كأس التحدي العالمية 2025".



أهداف مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لـ بيراميدز فى الدقيقة 71، بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيستون مايلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبيراميدز عن طريق علي جبر تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بذكاء داخل الشباك.