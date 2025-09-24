ماييلى يدخل تاريخ كأس إنتركونتيننتال بقيادة بيراميدز للفوز على أهلي جدة

دخل المهاجم الأنجولي فيستون ماييلي نجم بيراميدز التاريخ بعد تسجيله هاتريك في شباك الأهلي السعودي في بطولة الإنتركونتيننتال.

وقاد ماييلي فريقه بيراميدز للتويج بلقب القارات الثلاثة أفريقيا وأسيا وأوقيانوس بنتيجة ثلاث أهداف لهدف أمام أهلي جدة.

ويصبح ماييلي الهداف التاريخي لبطولة كأس الأنتركونتيننتال متفوقا على سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي الذي سجل هدفين في النسخة الماضية من البطولة.

أهداف بيراميدز ضد أهلي جدة

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لـ بيراميدز فى الدقيقة 71، بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيستون مايلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبيراميدز عن طريق علي جبر تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بذكاء داخل الشباك.