موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري والقناة الناقلة

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على إنبي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف الإسماعيلي بقيادة مدربه الجزائري ميلود حمدي، تضميد جراحه بالفوز على إنبي في مباراة اليوم والهروب من قاع الجدول.

وخسر الإسماعيلي آخر 3 مباريات في الدوري الممتاز ليتراجع إلى المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وإنبي في الخامسة مساء، على ملعب "المقاولون العرب".في المقابل، يتطلع إنبي لاستعادة نغمة الفوز بعد التعادل آخر مبارتين والتقدم إلى المربع الذهبي.

ويوجد إنبي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط.