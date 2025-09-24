إعلامي لجمهور الزمالك: مش عاوزين نسمع نغمة الإحباط

علق الإعلامي مينا ماهر علي تعادل الزمالك مع الجونة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مينا ماهر :ماتش فات مش عاوزين نسمع نغمة الاحباط، عندنا مباراة القمة يوم الاتنين الجاي، مفيش قدامنا غير دعم الفريق و المنظومة.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الجونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك.