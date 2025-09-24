الزمالك يدرس الانتظام في معسكر مبكر استعدادًا للقمة أمام الأهلي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الانتظام في معسكر مغلق مبكر قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

يأتي ذلك من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المقبلة في ظل أهميتها في المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.