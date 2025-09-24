القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه حرس الحدود بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما تعثر الزمالك أمام منافسه الجونة وسقط في فخ التعادل بنتيجة هدف لكل فريق قبل الموقعة المنتظرة أمام الأهلي في قمة بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل مباراة الأهلي ضد الزمالك عبر قنوات أون سبورت،الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما جاء الأهلي في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.