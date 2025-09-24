مكاسب ضخمة حققها بيراميدز بعد الفوز التاريخي على أهلي جدة

توج بيراميدز بكأس القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا المحيط الهادي على حساب أهلى جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة .

وبفضل هاتريك فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز يلعب السماوي على لقب كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحقق بيراميدز 3 مكاسب كبيرة بالفوز على أهلي جدة.

ويحصل السماوي على مكافأة مالية كبيرة قدرها 2 مليون دولار، بالفوز على أهلي جدة.

كما يصبح بيراميدز بعد تحقيق بطولة بكأس القارات الثلاث (أفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ)، ثاني فريق مصر وعربي يتوج بهذا الكأس بعد النادي الأهلي.

وسلطت الأضواء على فيستون ماييلي صاحب الهاتريك ليكون في انتظاره عدد من العروض الضخمة على المستوى المالي مما يمنح السماوي فرصة الحصول على مبلغ كبير حال قرر بيع اللاعب.

أهداف مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لـ بيراميدز فى الدقيقة 71، بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيستون مايلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبيراميدز عن طريق علي جبر تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بذكاء داخل الشباك.