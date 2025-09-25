قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة
شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة
ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات
وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
إسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة "أسطول الصمود" إلى غزة بعد الهجوم
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
رياضة

ركز في الملعب.. أحمد فتحي يوجه نصائح لمحمد هاني قبل مباراة القمة

رباب الهواري

أعرب أحمد فتحي لاعب بيراميدز والنادي الأهلي السابق، عن دعمه الكبير لمحمد هاني وأعطاه بعض النصائح قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد فتحي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: "محمد هاني لاعب مميز، وأظهر الكثير من قدراته المميزة مع الفريق في المواسم السابقة وكان سبب رئيسي في تحقيق العديد من البطولات".

وواصل: "يجب على محمد هاني ألا يلتفت إلى الإنتقادات وأن يركز فقط في الملعب، والمباراة القادمة ستكون مهمة له وللفريق".

وأتم: "محمد هاني يستحق دعم الجمهور وأثق انه سيقدم مستوي كبير في مباراة القمة القادمة، ويصالح جماهير الأهلي بمستواه في الملعب".

محمد هانى الاهلي الزمالك دورى نايل احمد فتحى

