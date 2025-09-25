ركز في الملعب.. أحمد فتحي يوجه نصائح لمحمد هاني قبل مباراة القمة

أعرب أحمد فتحي لاعب بيراميدز والنادي الأهلي السابق، عن دعمه الكبير لمحمد هاني وأعطاه بعض النصائح قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد فتحي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس: "محمد هاني لاعب مميز، وأظهر الكثير من قدراته المميزة مع الفريق في المواسم السابقة وكان سبب رئيسي في تحقيق العديد من البطولات".

وواصل: "يجب على محمد هاني ألا يلتفت إلى الإنتقادات وأن يركز فقط في الملعب، والمباراة القادمة ستكون مهمة له وللفريق".

وأتم: "محمد هاني يستحق دعم الجمهور وأثق انه سيقدم مستوي كبير في مباراة القمة القادمة، ويصالح جماهير الأهلي بمستواه في الملعب".