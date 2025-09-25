صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة

وجهت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز الشكر للجماهير المصرية على دعمهم أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وكتبت صفحة بيراميدز على صورة لمشجعين لأندية مختلفة بالدوري الممتاز المصري: “شكرا على دعمكم”.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي السعودي بملعب الإنماء في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الثانية (بتوقيت كيجالي) الثالثة (بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء ١ أكتوبر المقبل على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي