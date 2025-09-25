قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة

سارة عبد الله

وجهت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز الشكر للجماهير المصرية على دعمهم أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وكتبت صفحة بيراميدز على صورة لمشجعين لأندية مختلفة بالدوري الممتاز المصري: “شكرا على دعمكم”.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي السعودي بملعب الإنماء في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الثانية (بتوقيت كيجالي) الثالثة (بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء ١ أكتوبر المقبل على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي

بيراميدز إنتركونتيننتال الأهلي السعودي

