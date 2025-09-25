قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل
عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة WMC لتعزيز الرعاية الصحية
إيرادات السينما المصرية| درويش في الصدارة.. وفهمي والسقا يجمعان 10 آلاف جنيه
وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي
هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة بعد تصريحات مدحت شلبي عن الخطيب

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة بعد تصريحات الإعلامي مدحت شلبي، عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لما أي إعلامي يطلع يقول معلومة إنت كمتلقي ناقش صحة المعلومة ولا تناقش قال المعلومة ليه".

وكان الإعلامي مدحت شلبي فجر عديد المفاجآت حول إدعاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المرض وسفره إلي أمريكا إلي جانب مستحقات السويسري مارسيل كولر والإسباني خوسيه ريبيرو مدربي القلعة الحمراء السابقين.


علّق الإعلامي مدحت شلبي على إعلان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدم ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وقال شلبي عبر تصريحات تليفزيونية: "لو رجعنا لعام 2012 كان حسن حمدي رئيسًا للنادي والخطيب نائبًا له، ووقتها اعتذر الخطيب عن الاستمرار مع المجلس رغم أن المدة المتبقية كانت حوالي سنة، مؤكدًا أن ذلك جاء بتعليمات من الطبيب".

وأضاف: "في ذلك الوقت ربط البعض الأمر بمشاركته في تصوير إعلان قبل مشاركة منتخب مصر في أولمبياد لندن لصالح إحدى شركات الاتصالات".

وتابع: "قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت بأمريكا، خرج الكابتن الخطيب وقال إنه لن يسافر مع البعثة لأسباب صحية، بحجة أن الرحلة طويلة وستؤثر على حالته، لكن الحقيقة أن الخطيب تقدم للحصول على التأشيرة ولم يحصل عليها، فلماذا نربط الأمر بموضوع غير حقيقي؟".

وأوضح شلبي: "مؤخرًا أعلن الكابتن محمود الخطيب أن الأطباء نصحوه بعدم الترشح في الانتخابات القادمة حفاظًا على صحته، والجماهير في المدرجات تجاهلت الأمر، وبصراحة لا أريد ربط هذه التصريحات ببعض الإخفاقات التي مر بها الأهلي مؤخرًا".

خالد الغندور مدحت شلبي النادي الأهلي محمود الخطيب

