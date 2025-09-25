تقارير تركية: عبد الله أفجي يبتعد عن تدريب الأهلي

تقلصت حظوظ المدرب التركي عبد الله أفجي في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

وبحسب صحيفة “yurtspor” التركية، فإن عبد الله أفجي ابتعد عن تدريب الأهلي، في ظل اقتراب الأخير من التعاقد مع البرتغالي برونو لاجي.

كانت تقارير صحفية، أكدت أن مدرب تركيا السابق والذي سبق له أيضًا تدريب محمود حسن “تريزيجيه” في فريق طرابزون سبور، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي.

وأكد مصدر لـ “صدى البلد”، أن الأهلي لم يجر أي مفاوضات مع عبد الله أفجي لقيادة الفريق، لكن المدرب التركي على استعداد تام لتولي المهمة حال تلقيه عرضًا جيدًا.

يذكر أن الأهلي أعلن نهاية أغسطس الماضي إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وعين عماد النحاس خلفًا له.