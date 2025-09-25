قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك

طالب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجلس إدارة النادي بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكشف مصدر مطلعة داخل القلعة البيضاء لـ "صدى البلد"، أن فيريرا أبدى غضبًا شديدًا من استمرار أزمة المستحقات، رغم الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق منذ بداية الموسم، والتي تكللت بتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري حتى الآن.

وأكد المدير الفني، خلال حديثه مع إدارة الكرة، أنه يرفض تمامًا أي مبررات لتأجيل صرف المستحقات، مشددًا على ضرورة صرف دفعة مالية للاعبين قبل مباراة القمة، كنوع من التحفيز والدعم النفسي.

أوضح المصدر أن المدرب البلجيكي يرى في صرف جزء من مستحقات اللاعبين خطوة ضرورية لرفع المعنويات، خاصة في ظل التزام اللاعبين الكامل داخل وخارج الملعب، وعدم إثارتهم لأي أزمات رغم الضغوط المالية التي يمر بها النادي.

وأضاف أن فيريرا يعتبر هذا التحرك بمثابة تقدير عملي لجهود اللاعبين، ورسالة دعم مهمة قبل واحدة من أكثر مباريات الموسم صعوبة وأهمية.

ويستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي، مساء الإثنين المقبل، في قمة الجولة التاسعة من الدوري، في لقاء يحمل طابعًا جماهيريا وتاريخيا كبيرا، ويعد اختبارا حاسما للفريقين في سباق المنافسة على اللقب.