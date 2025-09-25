عودة مرتقبة .. هل يدخل محمود جهاد قائمة الزمالك أمام الأهلي؟

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مستجدات الحالة البدنية والفنية للاعب محمود جهاد، نجم وسط فريق الزمالك، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور أن محمود جهاد بات قريبًا من إنهاء برنامجه التأهيلي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا للمشاركة في المباريات.

ورغم جاهزية جهاد، أكد الغندور أن القرار النهائي بشأن ضمه لقائمة مباراة القمة يعود إلى المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي لم يحسم موقفه بعد، في ظل وجود مؤشرات قوية تُرجّح تفضيله الدفع بأحمد ربيع بدلاً منه في القائمة.

وتقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي مساء الإثنين المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية.