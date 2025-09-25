قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرض خطير ينتشر في جنوب شرق فرنسا
أولى جلسات المتهمين بالتعدى على محامية بالمقطم .. بعد قليل
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد خلفا لخوسيه ريبيرو.

وكتب الغندور عبر “فيسبوك”: “إذاعة برتغالية أعلنت تعاقد النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي برونو لاج”.

وكشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد المدربين الإسبانيين لخلافة خوسيه ريبيرو، تحسبًا لفشل التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق.

وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع برونو لاج براتب ضخم.

ويسعى النادي الأهلي لإنهاء ملف المدير الفني الجديد قبل التوقف الدولي المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: “الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني روبرتو مورينو تحسبًا لفشل التعاقد مع برونو لاج”.

وأضاف: “لم يحدث أي اتفاق رسمي بين الطرفين حتى الآن، فقط مسئولو الأهلي استطلعوا رأي المدرب الإسباني وتفاصيل خاصة بالراتب”.

واختتم: “الأهلي يكثف مجهوداته للتعاقد مع لاج، وفي حال فشل التعاقد سيتجه إلى مورينو”.

خالد الغندور مدرب الأهلي الجديد برونو لاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

