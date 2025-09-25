الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد خلفا لخوسيه ريبيرو.

وكتب الغندور عبر “فيسبوك”: “إذاعة برتغالية أعلنت تعاقد النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي برونو لاج”.

وكشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد المدربين الإسبانيين لخلافة خوسيه ريبيرو، تحسبًا لفشل التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق.

وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع برونو لاج براتب ضخم.

ويسعى النادي الأهلي لإنهاء ملف المدير الفني الجديد قبل التوقف الدولي المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: “الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني روبرتو مورينو تحسبًا لفشل التعاقد مع برونو لاج”.

وأضاف: “لم يحدث أي اتفاق رسمي بين الطرفين حتى الآن، فقط مسئولو الأهلي استطلعوا رأي المدرب الإسباني وتفاصيل خاصة بالراتب”.

واختتم: “الأهلي يكثف مجهوداته للتعاقد مع لاج، وفي حال فشل التعاقد سيتجه إلى مورينو”.