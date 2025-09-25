قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاعترافات الدولية بفلسطين.. دعم سياسي عالمي يصطدم بواقع الاحتلال
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أين السلام الذي نتحدث عنه ؟ .. أنتم تصرون على قتل الأبرياء والأطفال من يقبل بهذا؟!
باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط
مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام
الأعمال المنجية من عذاب القبر.. 7 أسباب طريقك للنجاة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟!
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
بابا الفاتيكان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو السلام.. وإسرائيل لا تُصغي
أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب
رياضة

ميدو: الإسماعيلي عنده صراعات كبيرة بسبب التعطش للمنصب

يمنى عبد الظاهر

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو بعض المسؤولين في نادي الإسماعيلي، بسبب النتائج السلبية التي يمر بها الفريق وصراع الهبوط المتكرر.

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو في برنامج أوضة اللبس: "هناك أشخاص بلا ضمير قادت الفريق في وقت من الأوقات وحققت مكاسب كبيرة من الفريق، وسببوا ضرر كبير للفريق ماديًا".

وواصل: "هناك عقود وهمية تمت لا أحد يعلم عنها شيء من أجل تحقيق الكثير من الأموال والحاق الضرر بالفريق، بعضهم لا علاقة لهم بكرة القدم".

وأردف: "نادي الإسماعيلي مثل الزمالك، لا يجد من يدافع عنه، الإسماعيلية بيتنفسوا كورة وكلهم مكافحين للحياة ورغم مشاكلهم بيحبوا يستمتعوا بكرة القدم وبيروحوا يساندوا فريقهم لأنه مصدر فرحتهم الكبيرة".

وأتم: "لمساعدة الإسماعيلي يجب أن توفر له مستثمر ينقذ الفريق ماديًا ليس فقط مجرد الغاء هبوط الفريق، الغاء الهبوط حل سطحي لكن يجب فتح نادي اجتماعي للفريق ومساعدتهم ماديًا".

وأنهى حديثه: "فريقي الثاني بعد الزمالك الإسماعيلي، وأعلنها على الهواء أنني أنتمي لهذا الفريق وأتمنى لهم كل التوفيق، الإدارة الحالية لها كل التقدير والاحترام لكن يجب مساعدتهم في أزمتهم المالية والوقوف بجانبهم لعودة الفريق من جديد للمنافسة كما كانت طبيعة الدوري بالمنافسة بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

