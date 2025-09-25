ميدو: الإسماعيلي عنده صراعات كبيرة بسبب التعطش للمنصب

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو بعض المسؤولين في نادي الإسماعيلي، بسبب النتائج السلبية التي يمر بها الفريق وصراع الهبوط المتكرر.

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو في برنامج أوضة اللبس: "هناك أشخاص بلا ضمير قادت الفريق في وقت من الأوقات وحققت مكاسب كبيرة من الفريق، وسببوا ضرر كبير للفريق ماديًا".

وواصل: "هناك عقود وهمية تمت لا أحد يعلم عنها شيء من أجل تحقيق الكثير من الأموال والحاق الضرر بالفريق، بعضهم لا علاقة لهم بكرة القدم".

وأردف: "نادي الإسماعيلي مثل الزمالك، لا يجد من يدافع عنه، الإسماعيلية بيتنفسوا كورة وكلهم مكافحين للحياة ورغم مشاكلهم بيحبوا يستمتعوا بكرة القدم وبيروحوا يساندوا فريقهم لأنه مصدر فرحتهم الكبيرة".

وأتم: "لمساعدة الإسماعيلي يجب أن توفر له مستثمر ينقذ الفريق ماديًا ليس فقط مجرد الغاء هبوط الفريق، الغاء الهبوط حل سطحي لكن يجب فتح نادي اجتماعي للفريق ومساعدتهم ماديًا".

وأنهى حديثه: "فريقي الثاني بعد الزمالك الإسماعيلي، وأعلنها على الهواء أنني أنتمي لهذا الفريق وأتمنى لهم كل التوفيق، الإدارة الحالية لها كل التقدير والاحترام لكن يجب مساعدتهم في أزمتهم المالية والوقوف بجانبهم لعودة الفريق من جديد للمنافسة كما كانت طبيعة الدوري بالمنافسة بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي".