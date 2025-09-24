شوط أول سلبي بين إنبي والإسماعيلي بالدوري

تعادل إنبي والإسماعيلي سلبياً في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

شهد الشوط الأول تبادل الهجمات بين الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: حسن منصور، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، إبراهيم النجعاوي.

الوسط: محمد كونتا، عبدالله محمد، عبدالرحمن كتكوت.

الهجوم: عبدالرحمن الدح، أنور عبدالسلام، تراوري.

بينما خاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: مروان داوود، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، محمد سمير.

خط الوسط: أحمد العجوز، مودي ناصر، محمد سمير، على محمود.

الهجوم: رفيق كبو، أحمد زكي، محمد حتحوت.