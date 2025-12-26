الهلال يفوز على الخليج 3-2 في الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على نظيره الخليج، بنتيجة 3-2، في إطار الجولة 11 ببطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية الهلال عن طريق محمد كنو وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم في الدقائق 18، 39، 57.

فيما جاءت ثنائية الخليج عن طريق جوشوا كينج ويورجوس ماسوراس في الدقيقتين 79، 84.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: الربيعي

خط الدفاع: تمبكتي - نيفيز - يوسف أكتشيشيك

خط الوسط: ثيو هيرنانديز - كنو - سافيتش - حمد اليامى

خط الهجوم: سالم الدوسرى - ليوناردو – مالكوم.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق الخليج في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.