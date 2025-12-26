هدف ملغِ.. جزر القمر تتعادل مع زامبيا بدون أهداف في أمم إفريقيا

انتهت مباراة زامبيا وجزر القمر، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل منتخب جزر القمر هدفا في الدقيقة 21 ولكن تم إلغائه بداعي وجود خطأ.

وجاء تشكيل زامبيا كالتالي:

حراسة المرمى: موانزا.

خط الدفاع: موسوندا – تشاندا – ساكالا – باندا.

خط الوسط: ساكالا – تيمبو – باندا.

خط الهجوم: سيمكوندا – داكا – كانجوا.

فيما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي:

حراسة المرمى: باندور.

خط الدفاع: عبد الحكيم عبدالله – تويبيبو – صويلحي – بن بورا.

خط الوسط: باكاري – برهان – يوسف – ماوليدا.

خط الهجوم: ماشنجاما – رفيقي سعيد.

ويحتل منتخب زامبيا وصافة المجموعة الأولى برصيد نقطتين، فيما يأتي منتخب جزر القمر في المركز الأخير بنقطة واحدة.