قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب جدول الدوري بعد خسارة الإسماعيلي أمام إنبي.. الدراويش في المركز الأخير

الإسماعيلي
الإسماعيلي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط ترتيب جدول الدوري بعد خسارة الإسماعيلي أمام إنبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


حقق فريق إنبي الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

أحرز أحمد العجوز هدف فوز إنبي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.


 

بهذه النتيجة يحتل  فريق إنبى المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع: حسن منصور، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، إبراهيم النجعاوي.

الوسط: محمد كونتا، عبدالله محمد، عبدالرحمن كتكوت.

الهجوم: عبدالرحمن الدح، أنور عبدالسلام، تراوري.

ترتيب جدول الدوري الإعلامي أحمد عبد الباسط الإسماعيلي إنبي خسارة الإسماعيلي باستاد بتروسبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

جانب من افتتاح معرض سيتي سكيب

وزير الإسكان يفتتح معرض سيتى سكيب

جانب من فعاليات معرض سيتي سكيب 2025

مشروع رأس الحكمة يعكس رؤية الدولة المصرية في دعم التنوع الاقتصادي والاستدامة

عملات الأسواق الناشئة تعاني أمام الدولار مع استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة

عملات الأسواق الناشئة تعاني أمام الدولار مع استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد