ترتيب جدول الدوري بعد خسارة الإسماعيلي أمام إنبي.. الدراويش في المركز الأخير

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط ترتيب جدول الدوري بعد خسارة الإسماعيلي أمام إنبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



حقق فريق إنبي الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

أحرز أحمد العجوز هدف فوز إنبي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.





بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع: حسن منصور، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، إبراهيم النجعاوي.

الوسط: محمد كونتا، عبدالله محمد، عبدالرحمن كتكوت.

الهجوم: عبدالرحمن الدح، أنور عبدالسلام، تراوري.