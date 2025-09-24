قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة
ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
مدرب الجونة: تعمد حصول بيزيرا تعلى إنذار امام الإسماعيلي استهانة بنا

أكد أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، أن غياب بيزيرا لاعب الزمالك أمام الفريق كان عامل إيجابي بالنسبة للاعبي الفريق.

وقال بيبو في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: بيزيرا تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام الإسماعيلي من أجل الغياب عن مواجهة الجونة قبل لقاء القمة. 

وأضاف: حفزت اللاعبين عقب حصول بيزيرا على بطاقة صفراء وأبلغتهم أن الزمالك استهان بنا ولاعبيه لا يفكرون في مواجهة الجونة ويفكرون في مباراة القمة لذلك تعمد بيزيرا الحصول على بطاقة صفراء ثالثة وهذا كان عامل محفز لنا في تحقيق هذه النتيجة.

وتابع:  لاعبو الجونة أصبحوا معروفين لكل فرق الدوري رغم أننا لا نمتلك لاعبين أسماء، ولدينا لاعبين في الفريق 2007، ولدينا أعمار سنية صغيرة للغاية في الفريق واستغلينا المساحات أمام الزمالك وحققنا ما أردناه. .

الزمالك الأهلي الإسماعيلي نادي الزمالك فريق الزمالك

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

محافظ بورسعيد : بدء تشغيل المنفذ التمويني وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة

للأسبوع الثاني.. محافظ بورسعيد يجرى جولة موسعة بمدينة سلام مصر

جانب من الفعاليات

استعدادًا للشتاء.. نموذج محاكاة لمواجهة الأمطار بكفر الشيخ | صور

محكمة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي لاتهامه بالإتجار في الهيروين بالقليوبية

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

