ميدو: الإسماعيلي فريقي الثاني بعد الزمالك.. وعملت فيه بدون مقابل حبا للنادي

أعرب الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، عن عشقه الكبير لنادي الإسماعيلي، مؤكدًا أنه عمل داخل صفوفه من قبل دون أي مقابل مادي، وذلك تقديرًا لتاريخه ومكانته.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: “والله اشتغلت في الإسماعيلي بدون مقابل، حبا في النادي، فهو الفريق الثاني الذي أشجعه في مصر بعد الزمالك.”

وأضاف: “أحب الإسماعيلي جدًا وأتمنى أن يتم دعمه حتى يخرج من كبوته الحالية، فهو نادٍ كبير بتاريخه وأصوله الثابتة.”

وطالب ميدو بتسهيل فتح نادي النخيل أمام الإسماعيلي ليصبح متنفسًا اجتماعيًا ومصدرًا يساعده على تجاوز أزماته، مشددًا على أن بقاء الدراويش في الدوري أمر مهم للكرة المصرية.