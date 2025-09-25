قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي
مدحت شلبي
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل خاصة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد بيانه الأخير باعتذاره عن خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة لأسباب صحية.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات لبرنامج “يا مساء الأنوار”، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر : "أنصح الكابتن الخطيب، إذا كانت صحته لا تسمح بخوض انتخابات الأهلي المقبلة، فصحتك وأسرتك أولى بك من أي حاجة، النادي الأهلي كيان ولا يتوقف على أشخاص على الإطلاق".

وأضاف: “مع الأسف نحن نحول الكيان إلى أشخاص، الأهلي كيان لا يرتبط أبدًا بالأشخاص، عمالقة جاءوا ورحلوا ويبقى الكيان هو الكيان، نحن نتحدث عن الكيان أكثر بكتير مما نتحدث عن الأفراد”.

وتابع: “فإذا كانت الصحة لا تسمح فأسرتك أولى بك تمامًا، ومن يطالب ببقائك وصحتك لا تسمح هو ضدك”.

