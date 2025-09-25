ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدم سفره مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء إلى أمريكا، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مدحت شلبي، خلال برنامج "يامساء الأنوار"، المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر2”: "الكابتن الخطيب، كان سيسافر مع الأهلي إلى أمريكا، وبعدها أكد أنه لن يستطيع السفر مع الفريق بناء على نصيحة الأطباء لأسباب مرضية".

وأضاف: "حقيقة الأمر أن الخطيب، قدم على تأشيرة أمريكا أون لاين، ولم يحصل عليها، ليه تربط الأمر بالمرض !".

وتابع: “الخطيب، أكد أنه يعاني من مشاكل صحية تمنعه من السفر، مكنش ليه لازمة ياكابتن متفولش على نفسك، انت زي الفل، لا تصدر للناس أمر لا يمت للحقيقة بصلة”.