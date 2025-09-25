قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة
شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة
ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات
وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
إسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة "أسطول الصمود" إلى غزة بعد الهجوم
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

الخطيب
الخطيب
يمنى عبد الظاهر

فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدم سفره مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء إلى أمريكا، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال مدحت شلبي، خلال برنامج "يامساء الأنوار"، المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر2”: "الكابتن الخطيب، كان سيسافر مع الأهلي إلى أمريكا، وبعدها أكد أنه لن يستطيع السفر مع الفريق بناء على نصيحة الأطباء لأسباب مرضية".

 وأضاف: "حقيقة الأمر أن الخطيب، قدم على تأشيرة أمريكا أون لاين، ولم يحصل عليها، ليه تربط الأمر بالمرض !".

وتابع: “الخطيب، أكد أنه يعاني من مشاكل صحية تمنعه من السفر، مكنش ليه لازمة ياكابتن متفولش على نفسك، انت زي الفل، لا تصدر للناس أمر لا يمت للحقيقة بصلة”.

مدحت شلبي النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية الخطيب الأهلي

