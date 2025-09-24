مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز

هاجم مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، مدافع الفريق ياسر إبراهيم، بسبب تصرفه عقب مباراة الحرس الحدود التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الممتاز.



وقال عبدالغني خلال ظهوره عبر قناة «الشمس»:«تصرف ياسر إبراهيم بعد مباراة الحرس كان غريب جدًا، حتى لو اعتذر مرة واحدة ده مش هيصلح اللي حصل، لأنه تصرف غير مقبول، خاصة إنه كان اعتراض على فوز زميله بجائزة رجل المباراة».



وأضاف:«أنا شخصيًا في مباريات كتير كنت بكون أفضل من الكابتن محمود الخطيب، ومع ذلك كان هو اللي بياخد الجائزة، وعمري ما اتكلمت ولا اعترضت».