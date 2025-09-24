قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
رياضة

مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
منار نور

هاجم مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، مدافع الفريق ياسر إبراهيم، بسبب تصرفه عقب مباراة الحرس الحدود التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الممتاز.


وقال عبدالغني خلال ظهوره عبر قناة «الشمس»:«تصرف ياسر إبراهيم بعد مباراة الحرس كان غريب جدًا، حتى لو اعتذر مرة واحدة ده مش هيصلح اللي حصل، لأنه تصرف غير مقبول، خاصة إنه كان اعتراض على فوز زميله بجائزة رجل المباراة».


وأضاف:«أنا شخصيًا في مباريات كتير كنت بكون أفضل من الكابتن محمود الخطيب، ومع ذلك كان هو اللي بياخد الجائزة، وعمري ما اتكلمت ولا اعترضت».

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

فلسطين تظهر لأول مرة في خرائط الحكومة البريطانية

بريطانيا تعترف رسميًا بفلسطين وتُدرجها على خريطة السفر .. خطوة دبلوماسية تُربك إسرائيل

صورة أرشيفية

الاعترافات الدولية بفلسطين| الغرب يكسر عقود الانحياز لإسرائيل ويفتح مرحلة جديدة للصراع.. خبير يعلق

الأزهر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان مبادرة لتأهيل الدعاة بلغة الإشارة

الأزهر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان مبادرة لتأهيل الدعاة بلغة الإشارة وتدشين منصة لخدمة الصم وضعاف السمع.. صور

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

