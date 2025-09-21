مجدي عبد الغني: من ساعة ما سبت النادي الأهلي مخدتش جنيه منه

هاجم الإعلامي مجدي عبد الغني إدارة النادي الأهلي.

وقال مجدي عبدالغني قب تصريحات إذاعية:"من ساعة ما سبت النادي الأهلي مخدتش جنيه منه

وفيه ناس بقت مليونيرات من ورا النادي الأهلي".

وكان قد وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية إلى محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بسبب عدم توجيه الدعوة لنجوم النادي السابقين في المناسبات الخاصة بالنادي.

وقال مجدي عبدالغني، خلال بودكاست “جيت للشاطر”: "الأهلي عزمني مرة واحدة في حفل وضع حجر الأساس بتاع الاستاد، روحت وسقفت وبعد كده محدش دعاني في حاجة خالص".

وأضاف: "دي كانت مبادرة رائعة من مجلس الخطيب، بتوجيه الدعوة لكل النجوم القدامى، لكن بعد كده مشوفناش الهوا، أنا مطلوب مني أعمل إيه؟ أنا طلعت سقفت وقولت برافو".