مجلس الإدارة الجديد.. أحمد حسن يكشف سر جلسة الخطيب وسيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن كواليس جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزونية: “سيد عبد الحفيظ مكنش رايح الشهر العقاري زي علي ماهر، لأ ده بدعوة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإنه يبقى في جلسة معاه”.

وتابع: “بيبو عايز يشوف سيد عبد الحفيظ إزاي يقدر يفيد ويساعد النادي الأهلي الفترة القادمة، ومن أبرز الأسماء اللي ممكن تكون موجودة في مجلس الإدارة الفترة القادمة”.

وأضاف أحمد حسن: “السؤال هنا سيد عبدالحفيظ مشي من منصبه كمدير للكرة في الأهلي ليه؟ على الرغم من إنه فترته كانت مليانه نجاحات وهو مميز جدًا واكتسب خبرات كبيرة”.